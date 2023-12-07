Стипиди: На данный момент КДК решает, кого дисквалифицировать и насколько из принципа, в какой команде есть нарушитель

Футбольный функционер Павел Стипиди высказался о дисквалификации главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля на три игры, одна из которых условно.

Специалист отметил, что на данный момент КДК решает, кого дисквалифицировать и насколько из принципов, какой команде принадлежит нарушитель.

В пример он поставил Дмитрия Баринова, который сказал судье, что он позор футбола, и, по его мнению, здесь нет никакого оскорбления, а также Джона Кордобу, который был дисквалифицирован на четыре матча за непристойный жест.

«Неужели все вокруг дураки и не видят, что «Краснодар» обескровили, чтобы команда не обыграла «Оренбург». Для меня это достаточно ясно», - приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.