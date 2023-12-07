​КДК пока не вынес решение по ситуации с формой «Рубина»

В матче Премьер-лиги против «Динамо» «Рубин» сыграл в несогласованной форме зелёного цвета. Казанцы нарушили регламент и теперь могут столкнуться с наказанием. Впрочем, КДК пока что не вынес решение по этой ситуации.

«Мы получили от «Рубина» объяснения. Нужно ещё уточнить некоторые факты у Премьер-лиги. Этот вопрос мы перенесли на следующее заседание», - сказал журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, что «Динамо» обыграло на своём поле «Рубин» со счётом 1:0. В тот вечер оборвалась серия казанцев без поражений в Премьер-лиге, которая в итоге составила шесть матчей.

«Рубин» старается играть в зелёной форме из-за суеверий Рахимова – источник