Александр Мостовой — о Клаудиньо: Он играет лениво

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о полузащитнике питерского «Зенита» Клаудиньо.

Эксперт отметил, что бразилец часто выпадает в играх против серьёзных соперников, к тому же он эмоционально заводится, если у него что-то не получается, а в таких поединках он должен проявлять себя как лидер.

«Вот Вендел действует надежно — он стабильно выделяется на поле в составе сине-бело-голубых. А Клаудиньо играет лениво», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 24 играх, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.