Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой — о Клаудиньо: Он играет лениво

07 Декабря 2023 • 17:03 Комментировать (1)

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о полузащитнике питерского «Зенита» Клаудиньо.

Эксперт отметил, что бразилец часто выпадает в играх против серьёзных соперников, к тому же он эмоционально заводится, если у него что-то не получается, а в таких поединках он должен проявлять себя как лидер.

«Вот Вендел действует надежно — он стабильно выделяется на поле в составе сине-бело-голубых. А Клаудиньо играет лениво», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 24 играх, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой Клаудиньо ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Cruyff
07 Декабря 2023 в 17:34
лень впереди его бежит а всё потому что деньги развращают молодых да и отпуск на носу тут хошь не хошь, а развратишься его понять можно зачем из кожи вон лезть им бразильцам уже пофиг всё что можно они тут выиграли денег заработали зачем им очередной титул какая разница скольки они кратные чемпионы России им главное платят за проигрыш или ничью зарплата не уменьшится
Футбол онлайн
08.12.23 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Урал Урал
1.78 3.85 4.40
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 07 Декабря
17:58 · Россия. Премьер-лига
Гладилин — о дисквалификации Абаскаля: «Это будет ему уроком»
17:51 · Россия. Премьер-лига
​КДК пока не вынес решение по ситуации с формой «Рубина»
17:48 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий считает, что Абаскаль поступил по-пацански
17:40 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает справедливым решение дисквалифицировать Абаскаля
17:34 · Россия. Премьер-лига
«Абаскаль правильно сделал, что стал выкидывать Беришу из своей зоны» — Шмаров
17:23 · Россия. Премьер-лига
Чанов рассказал, при каком условии ЦСКА сможет бороться за чемпионство
17:09 · Россия. Премьер-лига
​Чистяков ответил, чего не хватает «Зениту» 1
17:03 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой — о Клаудиньо: Он играет лениво 1
16:57 · Россия. Премьер-лига
​Агент Жиго ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в «Спартак»
16:55 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» Тикнизян: Футбольная столица России — Санкт-Петербург
16:50 · Россия. Премьер-лига
​«Вопиющий случай»: ЭСК поддержала решение не удалять Пиняева в игре с «Зенитом» 1
16:41 · Россия. Премьер-лига
​Глава КДК объяснил, почему Карпина дисквалифицировали
16:35 · Россия. Премьер-лига
Экс-вратарь ЦСКА Биджиев оценил дисквалификацию Абаскаля эксклюзив
16:30 · Россия. Премьер-лига
​Назван ещё один кандидат на пост спортивного директора «Спартака»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «С русскими тренерами приятно работать, я патриот своей страны!»
Все новости
Рекомендуем