Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, какой город считает футбольной столицей России.

«Зенит» доминирует на протяжении пяти последних лет. Поэтому думаю, что Санкт-Петербург. Это факт», - приводит слова Тикнизяна Sport24.

Напомним, что команда с берегов Невы становилась победителем чемпионата России на протяжении пяти последних лет.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «железнодорожники» дважды переиграли «Зенит» в нынешнем сезоне.

Подопечные Сергея Семака после 17 проведенных туров располагаются на второй строчке в турнирной таблице, уступая «Краснодару» два балла.