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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Локомотива» Тикнизян: Футбольная столица России — Санкт-Петербург

07 Декабря 2023 • 16:55 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
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08.12 19:00

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, какой город считает футбольной столицей России. 

«Зенит» доминирует на протяжении пяти последних лет. Поэтому думаю, что Санкт-Петербург. Это факт», - приводит слова Тикнизяна Sport24

Напомним, что команда с берегов Невы становилась победителем чемпионата России на протяжении пяти последних лет. 

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «железнодорожники» дважды переиграли «Зенит» в нынешнем сезоне. 

Подопечные Сергея Семака после 17 проведенных туров располагаются на второй строчке в турнирной таблице, уступая «Краснодару» два балла. 

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