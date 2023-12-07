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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Глава КДК объяснил, почему Карпина дисквалифицировали

07 Декабря 2023 • 16:41 Комментировать
Ахмат
...
Ростов
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09.12 16:30

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин получил дисквалификацию на два матча Премьер-лиги (на один из них – условно) за свои слова после поражения от ЦСКА. Тогда, как известно, специалист оскорбил тех, кто решить проводить матч в условиях снегопада. При этом Карпин не оскорблял кого-то конкретно, и это наводили на мысли о том, что тренер может избежать наказания.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил журналистам, почему Карпина всё-таки дисквалифицировали. Так, арбитр Рафаэль Шафеев прислал рапорт, в котором указал, что Карпин сразу после игры спрашивал у него, кто решал проводить игру. В ответ судья сказал, что решение принимал он. Таким образом, слова тренера «Ростова» в интервью были восприняты как оскорбление официального лица, ведь он общался с Шафеевым до этого. 

По словам Григорьянца, Карпин пояснил КДК, что до конца не верил в то, что решение принимал Шафеев. Также тренер «Ростова» в ходе рассмотрения ситуации отметил, что зря употребил те слова – но ими он просто хотел подчеркнуть, что в таких условиях в футбол играть нельзя.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Кдк Рфс Артур Григорьянц ещё теги

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