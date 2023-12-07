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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Назван ещё один кандидат на пост спортивного директора «Спартака»

07 Декабря 2023 • 16:30 Комментировать

«Спартак» ищет нового специалиста на должность спортивного директора. Поговаривают, что занять этот пост может Хавьер Рибалта, который ранее трудился в питерском «Зените». Правда, испанский функционер уже успел опровергнуть эту информацию.

Как сообщает телеграм-канал «КБ ТЕЛЕГА | Никитин», ещё одним кандидатом для «Спартака» является Томаш Амарал – ведущий скаут португальской «Бенфики». Отмечается, что московский клуб сейчас ведёт переговоры и с Рибалтой, и с Амаралом.

На должности спортивного директора «Спартака» в настоящий момент трудится Пол Эшуорт.

Добавим, что после семнадцати туров «Спартак» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Хавьер Рибалта Томаш Амарал ещё теги
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