Глушаков: «С русскими тренерами приятно работать, я патриот своей страны!»

Экс-футболист «Спартака» Денис Глушаков признался, что ему больше нравится работать с российскими тренерами, а не с иностранцами.

«С кем мне было приятно работать? С русскими тренерами приятно работать. Я патриот своей страны! Наши тренеры доказывали и продолжают доказывать свой высокий уровень», — заявил Глушаков Legalbet.

По мнению хавбека, в России много хороших тренеров, которым нужно больше доверять.

На данный момент 36-летний Глушаков выступает за «Спартак» из Костромы, главным тренером которого является Владимир Тункин.

Добавим, что костромской клуб выступает во Второй лиге А «Золото».