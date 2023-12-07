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Селюк – о дисквалификациях Карпина и Абаскаля: «Это награждение! Пойдут в VIP-ложу пить коньячок и бутерброд с икоркой» эксклюзив

07 Декабря 2023 • 19:10 Комментировать

Известный российский агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на дисквалификации главных тренеров «Спартака» и «Ростова» Гильермо Абаскаля и Валерия Карпина соответственно.

Первого дисквалифицировали на три матча, один из которых условно. Наставник «Ростова» получил двухматчевое наказание (1 условно).

«Это насмешка природы, я имею в виду решение КДК. Мы видим, началось всё с Калешина, но каждый тур кто-то кого-то открыто посылает. И дают им одну или две игры дисквалификации. Получается, КДК должны выпустить бланк, в котором будет указано, что за оскорбление арбитров будет грозить дисквалификация две игры и так далее.

Всё это фарс! Чистый фарс. Что такое две игры дисквалификации? В зимнее время это даже лучше. Тренер идёт в VIP-ложу, пьёт коньячок, бутерброд с икоркой, смотрит сверху на матч, и видно ещё лучше. В принципе, я бы назвал это не дисквалификацией, а награждением. Чем сидеть на скамейке в -10, например, в тёплых условиях даёт указания по рации. Тренеры просто отдыхают наверху в более тепличных условиях.  

Карпин 10 раз конкретно говорит, что этот матч сделали дебилы и идиоты. Получается, что дебилы и идиоты – это руководители футбола. То есть они сами и говорят, что мы дебилы и идиоты, если дают два матча дисквалификации. Если я, когда Карпин так говорил на них, был не согласен. Но после того, что ему дали две игры, то, мягко говоря, они правда дебилы и идиоты», — сказал Селюк.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин Дмитрий Селюк РПЛ Гильермо Абаскаль ещё теги
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