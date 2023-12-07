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Гойкович уверен, что «Оренбург» не вылетит из РПЛ

07 Декабря 2023 • 15:30 Комментировать
Сочи
...
Оренбург
10.12 16:30

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович выразил уверенность в том, что его команда не покинет РПЛ по итогам текущего сезона.

Боснийский футболист отметил, что «Оренбург» не может быть доволен тем местом, которое он сейчас занимает. По мнению Гойковича, команда способна выступать лучше.

«Все работают, чтобы мы не вылетели. Уверенность есть. У нас есть те же игроки, что в прошлом сезоне заняли седьмое место. Просто так получилось», — цитирует Гойковича «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Оренбург», набравший 14 очков, расположился на 14-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч команда Давида Деограссии проведёт 10 декабря против «Сочи». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Ренато Гойкович

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