​Дисквалификацию Галактионова могут ужесточить – всё из-за рации

Михаил Галактионов недавно получил два матча дисквалификации за скандальное интервью, которое он дал после ничьей с «Крыльями Советов» (3:3). Тогда тренер «Локомотива» употребил ругательное слово в прямом эфире.

Галактионов уже отбыл половину дисквалификации, пропустив игру против «Зенита». При этом КДК РФС на следующем заседании рассмотрит ситуацию с рацией, по которой, предположительно, Галактионов связывался со своим ассистентом на скамейке запасных во время матча против «Зенита». Глава комитета Артур Григорьянц сказал журналистам, что новый регламент запрещает такие трюки.

Таким образом, Галактионов рискует получить дополнительное наказание.