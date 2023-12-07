​Агент отреагировал на дисквалификацию Мелёхина

Защитник Виктор Мелёхин получил дисквалификацию на два матча чемпионата России за неспортивное поведение. Комментарий по поводу наказания для футболиста дал его агент – Антон Железняков.

«Неважно, заслуженно или нет, люди приняли такое решение. Было ожидаемо, что будет какая-то дисквалификация. Решение принято, добавить нечего», - цитирует Железнякова Metaratings.

В то же время агент отметил, что считает двухматчевую дисквалификацию достаточно суровым наказанием.

«Два матча - много, я бы хотел, чтобы ограничились только желтой карточкой», - сказал Железняков.

В последнем матче 2023 года «Ростов» будет играть против «Ахмата» на выезде. Игра пройдёт в субботу, 9 декабря.