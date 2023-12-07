​У РПЛ нет планов по переносу игр из-за выборов президента России

Совет федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. У Антона Фетисова, который в РПЛ работает директором по маркетингу и коммуникациям, спросили, есть ли у лиги планы по переносу некоторых матчей.

«Не планируем ничего переносить. На данный момент в лигу не поступало просьб от МВД и руководств регионов», - комментарий Фетисова приводит «Матч ТВ».

Стоит сказать, что в 2018 году из-за президентских выборов несколько матчей чемпионата России переносились.

В 2023 году в РПЛ осталось провести один тур – 18-й. Его матчи растянутся на три дня – 8, 9 и 10 декабря. На текущий момент на вершине турнирной таблицы располагается «Краснодар», который на два балла опережает второй «Зенит».

Какие матчи 18-го тура РПЛ могут перенести