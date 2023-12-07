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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко - о дисквалификации Абаскаля: «Идиотская система»

07 Декабря 2023 • 14:00 Комментировать

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о дисквалификации наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля. Испанец был отстранен на три матча чемпионата России, один из них – условно.

«Ничего криминального Абаскаль не сделал, чтобы отсутствовать два матча. Система идиотская и закостенелая. Надо смягчить, чтобы меньше пропускали, но побольше обложить денежными штрафами», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Испанец получил красную карточку после конфликта с игроком «Ахмата» Бернардом Беришей. Футболист грозненцев во время празднования гола с двух ног выпрыгнул в сторону Абаскаля, тренер не сдержался в моменте и толкнул соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Гильермо Абаскаль ещё теги
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