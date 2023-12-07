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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент 23-летнего Роналдо отреагировал на информацию об интересе из «Ростова»

07 Декабря 2023 • 13:55 Комментировать
Ахмат
...
Ростов
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09.12 16:30

В прессе появилась информация о том, что «Ростову» интересен Роналдо из «Левски», которому в четверг исполнилось 23 года.  Комментарий на этот счёт дал агент Хулио Сезар Гранха, работающий с этим футболистом.

«Мне ничего об этом неизвестно. Никто из клуба не контактировал со мной», - слова агента на своих страницах приводит Sport24.

В сезоне 2023/2024 Роналдо провёл 24 матча. В них форвард записал на свой счёт семь голов и один результативный пас на партнёра. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 1,5 миллиона евро.

«Ростов» на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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