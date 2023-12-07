Зарема: «Эмери вынес «Манчестер Сити», а Карпина вынес КДК»

Зарема Салихова, которая является женой экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, коротко прокомментировала вчерашнее поражение «Манчестер Сити» и сегодняшнюю дисквалификацию наставника «Ростова» Валерия Карпина.

«Эмери вынес «Манчестер Сити», а Карпина вынес КДК. Не все тренеришки одинаково эффективны», - передает слова Салиховой Metaratings.ru.

Напомним, что «Манчестер Сити» уступил «Астон Вилле» в матче 15-го тура чемпионата Англии со счетом 0:1. Карпин был дисквалифицирован на два поединка Российской премьер-лиги (один – условно).

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