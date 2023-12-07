Агент Дивановича: «Заим сможет приступить к тренировкам в январе»

Флорин Биба, агент полузащитника «Ахмата» Заима Дивановича, рассказал о сроках восстановления своего клиента.

Напомним, Диванович продолжает восстанавливаться после операции на крестообразной связке

«В январе, на сборах, Заим уже сможет приступить к тренировкам в общей группе», — цитирует Бибу «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний черногорец провёл за «Ахмат» девять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.

После 17 туров РПЛ «Ахмат» расположился на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч грозненская команда проведёт 9 декабря против «Ростова». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.