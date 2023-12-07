Абаскаль пропустит матч «Спартака» против «Зенита»

По итогам заседания КДК РФС главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль получил наказание за удаление в поединке против грозненского «Ахмата» в рамках 17-го тура РПЛ. Испанского специалиста дисквалифицировали на три матча, один из которых – условно.

Таким образом, Абаскаль пропустит ближайший матч против самарских «Крыльев Советов», а также поединок 19-го тура с петербургским «Зенитом», который пройдет в начале марта 2024 года.

После 17 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 27 баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков.