Павлюченко: «Есть пятёрка, которая будет бороться за чемпионство»

Экс-форвард сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко высказался касательно борьбы за чемпионство в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Всё будет понятно во второй половине. Впереди перерыв, будет подготовка, думаю, будут и усиления. Таблица сейчас ни о чём не говорит. Понятно, что есть пятёрка, которая будет бороться за чемпионство», - приводятся слова Павлюченко на страницах «Чемпионата».

После 17 туров чемпионата России лидером является «Краснодар», который набрал 35 очков. Второе место с 33 баллами занимает петербургский «Зенит». Топ-3 замыкает московское «Динамо» (31).