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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Олег Иванов — о Дзагоеве: «Алан уже реально устал»

07 Декабря 2023 • 13:30 Комментировать
Балтика
...
Рубин
10.12 19:45

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о решении своего бывшего одноклубника Алана Дзагоева завершить карьеру.

Напомним, 33-летний Дзагоев объявил о завершении игровой карьеры в ноябре нынешнего года. Последним клубом футболиста стала греческая «Ламия».

По мнению Иванова, российский футбол потерял хорошего мастера, который очень профессионально относился к своему делу.

«Думаю, Алан уже реально устал. В «Рубине» он очень заботился о здоровье. Давно не встречал таких профессиональных парней, кто так относился бы к здоровью: Алан выходил на тренировке на два часа раньше всех. А после тренировок дольше всех оставался», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

Отметим, что известность Дзагоев обрёл благодаря своим выступлениям за ЦСКА, в составе которого он сумел стать трёхкратным чемпионом России.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Алан Дзагоев Олег Иванов ещё теги

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