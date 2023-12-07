Олег Иванов — о Дзагоеве: «Алан уже реально устал»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о решении своего бывшего одноклубника Алана Дзагоева завершить карьеру.

Напомним, 33-летний Дзагоев объявил о завершении игровой карьеры в ноябре нынешнего года. Последним клубом футболиста стала греческая «Ламия».

По мнению Иванова, российский футбол потерял хорошего мастера, который очень профессионально относился к своему делу.

«Думаю, Алан уже реально устал. В «Рубине» он очень заботился о здоровье. Давно не встречал таких профессиональных парней, кто так относился бы к здоровью: Алан выходил на тренировке на два часа раньше всех. А после тренировок дольше всех оставался», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

Отметим, что известность Дзагоев обрёл благодаря своим выступлениям за ЦСКА, в составе которого он сумел стать трёхкратным чемпионом России.