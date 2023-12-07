Абаскаль получил дисквалификацию за скандальное удаление в Грозном

В четверг, 7 декабря, состоялось заседание КДК РФС. На нем было вынесено наказание главному тренеру столичного «Спартака» Гильермо Абаскалю за скандальное удаление в матче 17-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» (1:2).

Как мы и сообщали, испанский специалист дисквалифицирован на три игры, одна из которых – условно.

Абаскаль был удален по итогам конфликтной ситуации с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей. Игрок грозненцев во время празднования гола с двух ног выпрыгнул в сторону испанца. Тренер повелся на провокационный поступок футболиста и оттолкнул его.

Главный тренер «Спартака» Абаскаль сделал важное заявление