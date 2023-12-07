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Абаскаль получил дисквалификацию за скандальное удаление в Грозном

07 Декабря 2023 • 13:30 Комментировать (1)

В четверг, 7 декабря, состоялось заседание КДК РФС. На нем было вынесено наказание главному тренеру столичного «Спартака» Гильермо Абаскалю за скандальное удаление в матче 17-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» (1:2).

Как мы и сообщали, испанский специалист дисквалифицирован на три игры, одна из которых – условно.

Абаскаль был удален по итогам конфликтной ситуации с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей. Игрок грозненцев во время празднования гола с двух ног выпрыгнул в сторону испанца. Тренер повелся на провокационный поступок футболиста и оттолкнул его.

Главный тренер «Спартака» Абаскаль сделал важное заявление

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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ингерман
07 Декабря 2023 в 15:12
ай пащиму не 10 бпп? упушэние.. хе..
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