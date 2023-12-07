Глебов продлил контракт с ЦСКА

Московский ЦСКА заключил новое трудовое соглашение с 18-летним полузащитником Кириллом Глебовым. Об этом сообщается на официальном сайте «армейского» клуба.

Новый контракт перспективного футболиста со столичным коллективом рассчитан до окончания сезона-2026/2027 с опцией пролонгации на один год.

Глебов является воспитанником академии ЦСКА. В текущем сезоне чемпионата России полузащитник провел пять поединков без результативных действий.

По итогам 17 туров чемпионата России подопечные Владимира Федотова набрали 28 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.