Карпин получил наказание за слова про «дебилов»

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин получил наказание за оскорбительные слова после игры с московским ЦСКА в 17-м туре чемпионата России.

Как стало известно журналистам «РБ Спорт», специалист дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги, один из них – условно.

После финального свистка матча с «армейцами» Карпин жестко высказался в адрес организаторов матча, назвав их «дебилами» и «идиотами». Напомним, что поединок на «ВЭБ Арене» прошел в условиях сильного снегопада.

Матч завершился поражением «Ростова» со счетом 0:2. После 17 туров подопечные Карпина занимают десятое место в таблице.