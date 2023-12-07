Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вызван на заседание КДК РФС. По его итогам станет известно наказание испанского специалиста за скандальное поведение в матче с грозненским «Ахматом» (1:2).

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», наставник получит дисквалификацию на три матча. Возможен один поединок условно.

В первом тайме матча «Ахмат» - «Спартак» произошла стычка между Абаскалем и полузащитником грозненцев Бернардом Беришей. Игрок хозяев ворвался в техническую зону «красно-белых» и с двух ног выпрыгнул в сторону испанца. Тренер оттолкнул игрока, за что был наказан красной карточкой.