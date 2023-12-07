Абаскаль прибыл на заседание КДК

Испанский специалист Гильермо Абаскаль, занимающий пост главного тренера московского «Спартака», прибыл на заседание КДК РФС. Об этом сообщают журналисты Sport24. Вместе с наставником приехали переводчик и глава пресс-службы столичного клуба Дмитрий Зеленов.

Напомним, что причиной вызова испанца «на ковёр» стало его эмоциональное поведение в матче 17-го тура Премьер-лиги против грозненского «Ахмата» (1:2). Между Абаскалем и полузащитником соперников Бернардом Беришей возник конфликт, по итогам которого тренер был удален.

После 17 туров «красно-белые» занимают седьмое место в таблице.