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Абаскаль прибыл на заседание КДК

07 Декабря 2023 • 12:59 Комментировать (2)

Испанский специалист Гильермо Абаскаль, занимающий пост главного тренера московского «Спартака», прибыл на заседание КДК РФС. Об этом сообщают журналисты Sport24. Вместе с наставником приехали переводчик и глава пресс-службы столичного клуба Дмитрий Зеленов.

Напомним, что причиной вызова испанца «на ковёр» стало его эмоциональное поведение в матче 17-го тура Премьер-лиги против грозненского «Ахмата» (1:2). Между Абаскалем и полузащитником соперников Бернардом Беришей возник конфликт, по итогам которого тренер был удален.

После 17 туров «красно-белые» занимают седьмое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кдк Рфс Гильермо Абаскаль ещё теги
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Комментарии (2)
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Volond
07 Декабря 2023 в 13:03
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Абаскаль зашел в здание
Потом Абаскаль зашел в зал заседаний
kostet
07 Декабря 2023 в 13:10
Кто его пустит в зал заседаний, он толчки мыть пришел.
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