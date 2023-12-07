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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Зените» прокомментировали новость об аренде Ренана

07 Декабря 2023 • 12:46 Комментировать

Александр Медведев, который является председателем правления петербургского «Зенита», высказался о потенциальном переходе защитника Роберта Ренана в бразильский «Коринтианс».

«Зенит» и «Коринтианс» обсуждают аренду Ренана? Это беспочвенные слухи», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Ранее в прессе сообщалось, что клубы не могут согласовать срок арендного договора Ренана.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 20-летний бразилец провел четыре поединка, в которых не отметился голевыми действиями. После 17 туров чемпионата страны «сине-бело-голубые» набрали 33 балла и занимают второе место в турнирной таблице.

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Зенит Коринтианс Александр Медведев Роберт Ренан ещё теги
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