В «Зените» прокомментировали новость об аренде Ренана

Александр Медведев, который является председателем правления петербургского «Зенита», высказался о потенциальном переходе защитника Роберта Ренана в бразильский «Коринтианс».

«Зенит» и «Коринтианс» обсуждают аренду Ренана? Это беспочвенные слухи», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Ранее в прессе сообщалось, что клубы не могут согласовать срок арендного договора Ренана.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 20-летний бразилец провел четыре поединка, в которых не отметился голевыми действиями. После 17 туров чемпионата страны «сине-бело-голубые» набрали 33 балла и занимают второе место в турнирной таблице.