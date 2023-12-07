Какие матчи 18-го тура РПЛ могут перенести

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев допускал перенос всего 18-го тура из-за холодной погоды. Клубы такой вариант не поддержали – матчи должны пройти 8, 9 и 10 декабря. При этом отдельные игры могут быть перенесены на весну в случае неблагоприятных условий. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает ситуацию, опираясь на прогноз погоды.

Регламент

Для начала заглянем в регламент. Пункт 6.4 говорит нам о том, что матч может быть перенесён при температуре воздуха ниже -15 градусов. Замер производится за час до начала игры.

Если столбик термометра показывает ниже -15, то проведение матча возможно только с письменного согласия обеих команд. Если хотя бы одна из команд не согласна играть при столь сильном морозе – игра переносится.

«Локомотив» - «Урал»

18-й тур будет открываться пятничным матчем между «Локомотивом» и «Уралом». Синоптики прогнозируют на вечер пятницы в Москве температуру в районе -13 градусов. Без осадков. Скорее всего, игра состоится по расписанию. Кстати, её на «РЖД Арене» будет открывать Гена Букин.

«Спартак» - «Крылья Советов»

Где-то с неделю назад в среде болельщиков обсуждался возможный перенос матча «Спартака» и «Крыльев Советов» из-за лютых морозов. За этот период прогнозы синоптиков существенно смягчились – в Москве ожидается примерно -12 градусов и небольшой снег. На «Открытие Арене» можно будет играть в футбол.

«Ахмат» - «Ростов»

В одном из субботних матчей РПЛ лицом к лицу сойдутся «Ахмат» и «Ростов». В Грозном даже измерять температуру воздуха не придётся, ведь она будет плюсовой – синоптики прогнозируют +6. Для декабрьского матча чемпионата России это просто роскошные условия, согласитесь. Команды отыграют с комфортом и уйдут в отпуск.

«Зенит» - «Пари НН»

Субботнюю часть 18-го тура Премьер-лиги закроет матч между «Зенитом» и «Пари НН». В северной столице в часы проведения игры ожидается температура в районе -10 градусов. Осадки в виде снега прогнозируются на первую половину дня, а к вечеру они должны прекратиться. Вероятно, переносить игру не придётся.

«Факел» - «Динамо»

В Воронеже на выходные синоптики прогнозируют сильный снег, поэтому сотрудникам стадиона «Факела» нужно готовить лопаты. А вот температура обещает быть вполне себе приемлемой – в районе -8 градусов.

«Сочи» - «Оренбург»

Проведению воскресного матча между «Сочи» и «Оренбургом» мало что угрожает. Судя по прогнозу, в часы проведения игры термометр будет показывать в районе +13 градусов. В течение всего дня ожидается дождь. Если не случится форс-мажора, когда мяч застревает в лужах, то футболу быть.

«Краснодар» - ЦСКА

Ещё один южный матч – главный матч 18-го тура Премьер-лиги. В Краснодаре в воскресенье будет не так тепло, как в Сочи, но всё же. Синоптики прогнозируют на вечер где-то +4 градуса. Возможен небольшой дождь. Очевидно, что битва «Краснодара» и ЦСКА состоится по расписанию.

Реклама

«Балтика» - «Рубин»

Ещё один воскресный матч чемпионата России состоится в Калининграде, где недавно в снегопад побеждал «Спартак». Прогноз погоды говорит о том, что на стадионе «Балтики» во время игры температура будет в районе 0. Возможен дождь или мокрый снег. Словом, переноса ожидать не приходится.

Без переносов?

Текущий прогноз погоды говорит о том, что все матчи 18-го тура Премьер-лиги должны состояться по расписанию. Но погода бывает коварна – она способна резко меняться и удивлять. В Калининграде в конце ноября не пахло зимой, но незадолго до начала матча «Балтики» против «Спартака» начался сильнейший снег. Так что исключать переносы одной или нескольких игр нельзя.

Александр Тихий