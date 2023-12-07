В «Урале» высказались о предстоящем матче против «Локомотива»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о погодных условиях, которые ожидаются во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги против московского «Локомотива».

Спортивный функционер отметил, что лучше провести матч, ведь оплачены самолёт и проживание.

«Даже не из‑за этого, мы живем в северной стране, такая система проведения чемпионата. Ничего страшного в этой игре нет», - приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, что во время игры ожидается -12 градусов.

Матч между «Локомотивом» и «Уралом» состоится завтра, 8 декабря, на «РЖД Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 19:00 по столичному времени.