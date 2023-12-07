Клаудиньо без ограничений тренируется с «Зенитом»

Петербургский «Зенит» проводит открытую тренировку в преддверии домашнего поединка против «Пари НН» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

В занятии принимают участие все игроки, не считая Вячеслава Караваева и Дмитрия Васильева, которые находятся в лазарете. Также участие в тренировке принимает бразильский полузащитник Клаудиньо, который получил ушиб по ходу недавнего поединка против столичного «Локомотива» (1:3).

Ранее в прессе сообщалось, что южноамериканец рискует пропустить грядущую встречу.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Клаудиньо сыграл 17 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.