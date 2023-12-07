Карасёв обслужит матч «Краснодар» - ЦСКА — другие назначения

Стали известны главные арбитры на матчи 18-го тура Российской премьер-лиги. Бригада Сергея Карасёва обслужит игру между «Краснодаром» и московским ЦСКА.
Главные арбитры на матчи 18-го тура РПЛ:
- 8 декабря (пятница)
19:00 «Локомотив» Москва — «Урал»: Артём Чистяков;
- 9 декабря (суббота)
14:00 «Спартак» Москва — «Крылья Советов»: Павел Кукуян;
16:30 «Ахмат» — «Ростов»: Ян Бобровский;
19:45 «Зенит» — «Пари НН»: Сергей Иванов;
- 10 декабря (воскресенье)
14:00 «Факел» — «Динамо» Москва: Рафаэль Шафеев;
16:30 «Сочи» — «Оренбург»: Евгений Кукуляк;
19:45 «Балтика» — «Рубин»: Владислав Безбородов;
19:45 «Краснодар» — ЦСКА Москва: Сергей Карасёв.
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