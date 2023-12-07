Бейл: «Спартак», мы идём за тобой»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл поделился мнением относительно поединка против столичного «Спартака» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

«Последняя подготовка в году. «Спартак», мы идем за тобой!» - гласит сообщение футболиста в социальных сетях.

Поединок «Спартака» против «Крыльев Советов» состоится в субботу, 9 декабря, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

После 17 туров «красно-белые» занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а самарцы располагаются на четвертой позиции.