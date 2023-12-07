Вингер «Палмейраса» Артур подтвердил предложение «Зенита»

Правый вингер «Палмейраса» Артур подтвердил предложение питерского «Зенита».

Игрок отметил, что на данный момент он анализирует возможный переход в российский клуб вместе с клубом, семьёй, а также его представителями, и пытается понять, как будет лучше для всех.

«Не знаю насчет сроков, чтобы дать ответ «Зениту». Я не знаю. Это решают «Палмейрас» и мои агенты. Я спокоен. Теперь пришло время отпраздновать, а затем принять решение», - приводит слова Артура журналист Фабио Алейшу в своём телеграм-канале со ссылкой на TNT Sports.

Ранее сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» стало известно, что бразильский клуб хочет получить за своего игрока минимум 20 миллионов евро, а также определённые бонусы.