Лантратов — о матче с «Уралом»: «Внимание на прогноз погоды и информацию в СМИ не обращаем»

Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ против «Урала».

Напомним, что игра состоится завтра, 8 декабря. По прогнозу погоды, в пятницу температура воздуха в Москве опустится до -15 градусов.

«Планово готовимся к матчу с «Уралом». Внимание на прогноз погоды и информацию в СМИ не обращаем. Не нам решать, играть или нет. Наша задача — выполнить установку и победить», — цитирует Лантратова «Матч ТВ».

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице и опережает 12-й «Урал» на девять очков. Начало предстоящей игры запланировано на 19:00 по московскому времени.