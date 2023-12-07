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Лантратов — о матче с «Уралом»: «Внимание на прогноз погоды и информацию в СМИ не обращаем»

07 Декабря 2023 • 12:07 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
1 1.73 X 4.00 2 4.80
08.12 19:00

Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ против «Урала».

Напомним, что игра состоится завтра, 8 декабря. По прогнозу погоды, в пятницу температура воздуха в Москве опустится до -15 градусов.

«Планово готовимся к матчу с «Уралом». Внимание на прогноз погоды и информацию в СМИ не обращаем. Не нам решать, играть или нет. Наша задача — выполнить установку и победить», — цитирует Лантратова «Матч ТВ».

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице и опережает 12-й «Урал» на девять очков. Начало предстоящей игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

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