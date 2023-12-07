Продолжаются переговоры между бразильским «Палмейрасом» и петербургским «Зенитом» по трансферу полузащитника Артура.

Согласно информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», бразильская сторона хочет получить от «сине-бело-голубых» минимум 20 миллионов евро плюс бонусы.

Стоит отметить, что эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость 25-летнего футболиста в десять миллионов евро. Срок действующего контракта между Артуром и «Палмейрасом» рассчитан до конца 2027 года.

В 2023 году Артур провел 31 матч в чемпионате Бразилии, записав на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи.