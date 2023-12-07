Агент: «Разговоров об уходе Кравцова из «Сочи» нет»

Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, Кравцов не собирается покидать клуб в зимнее трансферное окно, несмотря на текущее положение команды в турнирной таблице РПЛ.

«У него контракт с «Сочи»», больше нечего сказать. Да, положение не самое лучшее, но разговоров об уходе нет. Команда всё равно хорошая, думаю, они смогут исправить положение», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Действующий контракт 21-летнего Кравцова с «Сочи» рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 1,2 миллиона евро.

После 17 туров РПЛ сочинская команда занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Свой заключительный в нынешнем году матч южане проведут 10 декабря против «Оренбурга». Начало — в 16:30 по московскому времени.