Черышев рассказал, чего не хватает «Спартаку»

Российский футбольный тренер Дмитрий Черышев поделился мнением о проблемах московского «Спартака».

«Спартаку» не хватает души внутри команды. Чтобы обрести эту атмосферу, нужен подход, чтобы было взаимопонимание как руководства, так и тренерского штаба с футболистами», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

В последнем матче чемпионата России «Спартак» на выезде встречался с грозненским «Ахматом». Поединок завершился поражением «красно-белых» со счетом 1:2.

После 17 туров «народная команда» набрала 27 баллов и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.