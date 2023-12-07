Кержаков: «Не смотрю матчи РПЛ»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков признался, что не смотрит матчи РПЛ и не сможет назвать лучших игроков уходящего года.

«Не смотрю матчи чемпионата. Поэтому не смогу назвать лучших игроков года. Турнирную таблицу и список лучших бомбардиров вы знаете и без меня», — цитирует Кержакова «Советский спорт».

Напомним, Кержаков завершил игровую карьеру в 2017 году, после чего начал работать тренером. В РПЛ он возглавлял «Пари НН», с которым сумел сохранить прописку в Премьер-лиге по итогам сезона-2021/2022.

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», а лучшим бомбардиром сезона на сегодняшний день является нападающий «Зенита» Матео Кассьерра (13 голов в 15 матчах).