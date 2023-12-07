Майга - о Тарасове: «Однажды в раздевалке кто-то включил песню Бузовой»

Хавбек «Пари НН» Мамаду Майга в беседе с журналистами поделился мнением об игре с бывшим полузащитником Дмитрием Тарасовым за «Велес».

«Он вообще не вел себя как звезда, но был лидером. Была смешная история: в раздевалке кто-то включил песню Бузовой. Смотрю - все вокруг улыбаются, кроме Димы. Потом мне объяснили, что это его бывшая жена», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что последним клубом Тарасова был «Велес», который Дмитрий покинул осенью 2021 года. Майга выступал за эту команду с 2020 по 2022 год. Летом прошлого года игрок пополнил ряды «Пари НН».