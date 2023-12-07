Президент «Урала» Иванов — о матче с «Локомотивом»: «Ожидаются морозы, но мы будем играть, как и все»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ против «Локомотива», который может состояться при сильном морозе.

По словам Иванова, екатеринбургская команда готова играть в непростых погодных условиях. Президент «Урала» выразил надежду на то, что предстоящий матч переносить не придётся.

«Да, ожидаются морозы, но мы будем играть, как и все. Дай Бог, чтобы не было ниже минус 15 градусов, и нам не пришлось переносить игру. Если матч перенесут, то нужно будет ещё раз лететь в Москву, а это лишняя поездка», — цитирует Иванова Metaratings.

Матч «Локомотив» — «Урал» состоится 8 декабря. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.