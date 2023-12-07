Равиль Измайлов высказался о своём возможном назначении на пост гендиректора «Балтики»

Бывший генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов отреагировал на информацию о своём возможном назначении на аналогичную должность в «Балтике».

«У меня нет никакого назначения. Если будет какая-то официальная информация, буду комментировать. Слухи я не комментирую», — цитирует Измайлова «Чемпионат».

Напомним, пост генерального директора «Пари НН» Измайлов покинул минувшим летом.

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Балтика» расположилась на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. Свой ближайший матч калининградцы проведут 10 декабря против «Рубина». Начало — в 19:45 по московскому времени.