Овчинников: «Краснодар» - достойный соперник «Зенита»

Бывший вратарь Сергей Овчинников поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Меня не удивляет, что есть интрига в РПЛ. Хорошо, что она есть. Раз «Краснодар» борется с «Зенитом» за чемпионство, значит он достойный соперник», - передает слова эксперта ТАСС.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 35 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» с 33 очками располагается на второй строчке. Топ-3 замыкает московское «Динамо» (31).

Заключительный тур перед зимним перерывом состоится в ближайший уик-энд.