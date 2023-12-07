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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» нацелился на Роналдо из «Левски»

07 Декабря 2023 • 10:27 Комментировать
Ахмат
...
Ростов
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09.12 16:30

«Ростов» проявляет интерес к нападающему «Левски» Роналдо.

По информации «Спорт-Экспресса», российский клуб предложил за 23-летнего бразильца 1,5 миллиона евро, однако «Левски» хочет заработать на продаже своего футболиста минимум 2 миллиона.

В нынешнем сезоне Роналдо провёл за свою команду 24 матча, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро.

После 17 туров РПЛ «Ростов» расположился на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. Свой заключительный в текущем году матч южане проведут 9 декабря против «Ахмата». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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