Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сутормина не будет в ЦСКА

07 Декабря 2023 • 08:39 Комментировать

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин больше не находится в сфере интересов московского ЦСКА. Как информируют журналисты Metaratings.ru, «армейцы» выбыли из борьбы за российского хавбека.

Среди претендентов на футболиста сейчас фигурируют столичное «Динамо» и «Ростов». Сутормин подыскивает команду, где будет получать регулярную игровую практику.

Алексей является игроком петербургского коллектива с 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025-го. Трансферная стоимость 29-летнего футболиста оценивается в 1,8 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Алексей Сутормин ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 07 Декабря
08:39 · Россия. Премьер-лига
Сутормина не будет в ЦСКА
06 Декабря
23:09 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин упрекнул бразильцев «Зенита»
22:38 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой не считает проблемой для «Зенита» возможное расставание с Клаудиньо
21:35 · Россия. Премьер-лига
Зазулин обвинил Джикию в пропущенных голах «Спартака»
20:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Глебова: ЦСКА не отпустил Кирилла в аренду
20:48 · Россия. Премьер-лига
Шавло: Бериша уже давно всех провоцирует, но судьи побаиваются в Грозном
20:37 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев — об игре в сильный мороз: «Надел перчатки, шапку — и вперёд, показывать искромётный футбол»
20:25 · Россия. Премьер-лига
Деменко заявил, что «Краснодар» не сможет обыграть ЦСКА
20:17 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский — лучший футболист 17-го тура РПЛ по версии Whoscored
20:01 · Россия. Премьер-лига
Виталий Шитов: Надеюсь, у «Крыльев Советов» есть шансы занять призовое место
19:54 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Если бы Пиняева удалили, наверное, были бы правы»
19:49 · Россия. Премьер-лига
​В «Ахмате» высказались о премиальных за победу над «Спартаком»
19:36 · Россия. Премьер-лига
Радченко назвал лучшего тренера РПЛ в 2023 году
19:29 · Россия. Премьер-лига
Гранат не верит в изменения в российском футболе после возвращения системы «весна-осень»
19:23 · Россия. Премьер-лига
​Андрей Федун призвал лучше составлять календарь РПЛ
Все новости
Рекомендуем