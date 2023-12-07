Сутормина не будет в ЦСКА

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин больше не находится в сфере интересов московского ЦСКА. Как информируют журналисты Metaratings.ru, «армейцы» выбыли из борьбы за российского хавбека.

Среди претендентов на футболиста сейчас фигурируют столичное «Динамо» и «Ростов». Сутормин подыскивает команду, где будет получать регулярную игровую практику.

Алексей является игроком петербургского коллектива с 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025-го. Трансферная стоимость 29-летнего футболиста оценивается в 1,8 миллиона евро.