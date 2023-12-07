Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал борьбу за первое место в РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

- Рановато запели некоторые эксперты, что борьба за чемпионство уже завершена в пользу «Зенита». «Матч ТВ» – это, как говорится, «газпромовская» система. Там рассказывают в основном про «Зенит», когда он побеждает, ну и про «Спартак» ещё надо говорить, про этого чудака Абаскаля. Такое впечатление складывается, что за победы «Зенита» на «Матч ТВ» кому-то платят премии.

То, что у «Краснодара» команда достаточно хорошего уровня, я сто раз уже говорил. Она как единый кулак. Подтягивается «Динамо». ЦСКА и «Локомотив» – тоже. Весна придёт, и всё увидим. Не надо торопиться делать «Зенит» чемпионом. Сейчас игра у него не настолько уверенная и яркая, какая была в прошлом году, в позапрошлом.

И я не вижу, чтобы на сегодняшний день южноамериканцы из «Зенита» представляли из себя серьёзных футболистов. Да, Кассьерра забил тринадцать мячей. Но я всегда говорю: смотрите, кому забивает свои голы нападающий. Командам из верхней части таблицы или из нижней. Малком играл хорошо – не вопрос. Сантос – тоже. Барриос был более-менее, а сейчас уже всё. Потихоньку «Зенит» теряет хватку. Это по моему мнению, – сказал Стипиди.

После семнадцати туров чемпионата России «Зенит» отстаёт от лидирующего «Краснодара» на два очка.