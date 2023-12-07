Президент махачкалинского «Легиона», бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал инцидент между Гильермо Абаскалем и Бернардом Беришей в матче «Ахмат» – «Спартак».

- Понятно, что основная вина лежит на главном тренере «Спартака» Абаскале, там другого варианта быть не может. На то он и главный тренер, на то он и старший в команде, чтобы отличаться от футболистов. Игроки в пылу борьбы на эмоциях могут совершать ошибки, но главный тренер, я думаю, не должен себе такого позволять. При этом не снимаю доли ответственности с Бериши. Я сам лично с ним не знаком, но судя по тому, что мы видим на картинке, он довольно эмоциональный человек. Не думаю, что Бериша хотел спровоцировать Абаскаля. Это был просто выплеск эмоций у футболиста, и он показал их так, как показал. Получилось не совсем удачно.

Главный тренер попался на эту удочку и совершил то, чего не должен был совершать. Отрицать вину Абаскаля и говорить, что виноват кто-то другой, конечно, глупо. Я думаю, просто обстановка в самом «Спартаке» такова, что главный тренер находится на нервах, ему не удаётся контролировать раздевалку, он не может поставить своей команде игру, и всё это в совокупности даёт такой результат. Если главный тренер начинает нервничать, то получаются такие ситуации и конфузы, – заключил Лахиялов.

Агрессивное поведение Гильермо Абаскаля в матче с «Ахматом» будет рассмотрено сегодня на заседании КДК РФС.