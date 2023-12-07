Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Динамо» может побороться и за чемпионство» эксклюзив

07 Декабря 2023 • 10:00 Комментировать

Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил дальнейшие перспективы московского «Динамо».

- Когда вы меня раньше спрашивали, я сказал, что Личка для «Динамо» находка. Игроки были подписаны туда задолго до него. Личка начал что-то менять, и правильно всё он делает. Но у него пока нет особых возможностей. Если на следующий год команда будет как единое целое, если у Лички будет понимание с руководством, если возьмут игроков, которых он хочет, тогда уже можно будет говорить, что это его работа, мысли, позиции, цели.

Сейчас ему дали людей, из которых одному надо по контракту сыграть 75 процентов матчей, а другому – 90. Поэтому Личке сложновато. Я думаю, он выжимает процентов 60-70 из того состава, который у него есть. За счёт своего подхода, перестроений и веры в футболистов. Они тоже в него верят, это чувствуется. При удачном стечении обстоятельств и невезении у соперников «Динамо» должно быть в тройке сто процентов. Я не знаю внутреннюю составляющую, но при совсем удачном развитии событий динамовцы могут и за чемпионство побороться, если не сорвутся, – предположил Чугунов.

По итогам 17 туров «Динамо» идёт в таблице РПЛ на третьем месте, набрав 31 очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Чемпионат России РПЛ Александр Чугунов ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 07 Декабря
12:27 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири: Если нас кто-то недооценил, это их проблемы
12:26 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо без ограничений тренируется с «Зенитом»
12:16 · Россия. Премьер-лига
Карасёв обслужит матч «Краснодар» - ЦСКА — другие назначения
12:14 · Россия. Премьер-лига
Бейл: «Спартак», мы идём за тобой»
12:08 · Россия. Премьер-лига
Вингер «Палмейраса» Артур подтвердил предложение «Зенита»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Лантратов — о матче с «Уралом»: «Внимание на прогноз погоды и информацию в СМИ не обращаем»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Разговоров об уходе Кравцова из «Сочи» нет»
11:42 · Россия. Премьер-лига
Черышев рассказал, чего не хватает «Спартаку»
11:37 · Россия. Премьер-лига
Кержаков: «Не смотрю матчи РПЛ»
11:19 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не может договориться с «Коринтиансом» по аренде Ренана
11:08 · Россия. Премьер-лига
Майга - о Тарасове: «Однажды в раздевалке кто-то включил песню Бузовой»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов — о матче с «Локомотивом»: «Ожидаются морозы, но мы будем играть, как и все»
10:44 · Россия. Премьер-лига
Равиль Измайлов высказался о своём возможном назначении на пост гендиректора «Балтики»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Овчинников: «Краснодар» - достойный соперник «Зенита»
10:27 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» нацелился на Роналдо из «Левски»
Все новости
Рекомендуем