Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил дальнейшие перспективы московского «Динамо».

- Когда вы меня раньше спрашивали, я сказал, что Личка для «Динамо» находка. Игроки были подписаны туда задолго до него. Личка начал что-то менять, и правильно всё он делает. Но у него пока нет особых возможностей. Если на следующий год команда будет как единое целое, если у Лички будет понимание с руководством, если возьмут игроков, которых он хочет, тогда уже можно будет говорить, что это его работа, мысли, позиции, цели.

Сейчас ему дали людей, из которых одному надо по контракту сыграть 75 процентов матчей, а другому – 90. Поэтому Личке сложновато. Я думаю, он выжимает процентов 60-70 из того состава, который у него есть. За счёт своего подхода, перестроений и веры в футболистов. Они тоже в него верят, это чувствуется. При удачном стечении обстоятельств и невезении у соперников «Динамо» должно быть в тройке сто процентов. Я не знаю внутреннюю составляющую, но при совсем удачном развитии событий динамовцы могут и за чемпионство побороться, если не сорвутся, – предположил Чугунов.

По итогам 17 туров «Динамо» идёт в таблице РПЛ на третьем месте, набрав 31 очко.