Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля, который был удалён в матче с «Ахматом» за толчок в адрес провоцировавшего его Бернарда Бериши.

- Мне кажется, комментарии Абаскаля постфактум, после того как страсти улеглись, вполне адекватны. Он правильно сказал, что как официальное лицо команды, как главный тренер должен был постараться сдержать себя. Но в пылу той игры и эмоций действия Абаскаля выглядели как защитная реакция и ответ на те провокации, которые устроил Бериша. Для чего игрок пришёл катиться по газону перед Абаскалем? Мы знаем, что иногда футболисты празднуют голы, стелясь по газону к угловому флажку, – но не к тренеру команды соперника.

- Абаскаля часто критикуют за эксцентричное поведение.

- Есть какая-то группа людей и СМИ, которые это делают. Но «Спартак» – это «народная команда», поэтому там особый спрос. Все действия Абаскаля постоянно рассматриваются под микроскопом, любой негатив сразу громко обсуждается, и ему приходится работать в таких условиях. Если хочешь быть тренером великой команды по меркам нашего российского футбола, то будь готов к такому давлению.

- Многим не нравится, что Абаскаль – это иностранец, который приехал сюда и красуется.

- Может, зависть есть у кого-то. Ну и что с того, что иностранец? Российским тренерам в РПЛ шансы тоже даются. Кто-то работает больше, кто-то – меньше. Что будет дальше, неизвестно. Может, следующим тренером «Спартака» станет российский специалист, и тогда с него немалый спрос пойдёт. Если начнутся неудачи, точно так же эти эксперты будут про любого нового тренера говорить, что он не соответствует уровню «Спартака». Большая критика в таких случаях неизбежна, – отметил Селин.

Удаление Гильермо Абаскаля в матче с «Ахматом» за агрессивное поведение будет рассмотрено на заседании КДК РФС сегодня в 12:00.