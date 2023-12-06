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Пономарёв: «Нужно переносить игры, раз окунулись в это безобразие под названием «осень-весна» эксклюзив

06 Декабря 2023 • 22:56 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым выразил отношение к возможным переносам матчей РПЛ в связи с погодой.

«Переносы игр будут полностью правильным решением. Нельзя проводить футбольные матчи в морозы и пургу. До чего мы докатились? Нужно просто переходить опять на «весна-осень» и все. И не было бы никаких проблем. Все игры можно уместить. Я не понимаю, почему мы не возвращаемся к «весна-осень». Ладно, если бы хоть был аргумент в виде еврокубков. И все равно скандинавы играют по такой системе и участвуют в еврокубках. Летом нужно играть в футбол, а зимой отдыхать. Под кого мы подстраиваемся? У нас все равно футбол поганый.

Я считаю, что перенос игр сейчас нужен в любом случае. Это как минимум травмоопасно. Причем очень травмоопасно. РФС не хочет если переносить, то это издевательство над игроками. И над зрителями тоже причем. Куда это годится? В мороз и играть неприятно, и сидеть тоже. Да, можно играть в футбол на снегу. Но это совсем другое, это даже другой вид спорта. А сейчас нужно переносить игры, раз окунулись в это безобразие под названием «осень-весна». Нельзя в декабре-январе играть в футбол», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Пономарёв
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