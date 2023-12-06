Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мостовой не считает проблемой для «Зенита» возможное расставание с Клаудиньо

06 Декабря 2023 • 22:38 Комментировать

Бывший футболист российской сборной по футболу Александр Мостовой считает, что гипотетическое расставание с Клаудиньо не станет проблемой для чемпионов России. По мнению Мостового, «Зенит» без особых проблем подберет для него замену.

- Будет длинная зимняя пауза. Если Клаудиньо покинет «Зенит», то клуб скорее всего кого-то приобретет. Его уход не будет большой потерей для команды, - цитирует слова Мостового Betonmobile.com.

В субботу питерский клуб проведет свой последний матч в нынешнем году, команда сыграет с нижегородским «Пари НН» в восемнадцатом туре российского чемпионата.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой Клаудиньо ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
23:09 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин упрекнул бразильцев «Зенита»
22:38 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой не считает проблемой для «Зенита» возможное расставание с Клаудиньо
21:35 · Россия. Премьер-лига
Зазулин обвинил Джикию в пропущенных голах «Спартака»
20:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Глебова: ЦСКА не отпустил Кирилла в аренду
20:48 · Россия. Премьер-лига
Шавло: Бериша уже давно всех провоцирует, но судьи побаиваются в Грозном
20:37 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев — об игре в сильный мороз: «Надел перчатки, шапку — и вперёд, показывать искромётный футбол»
20:25 · Россия. Премьер-лига
Деменко заявил, что «Краснодар» не сможет обыграть ЦСКА
20:17 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский — лучший футболист 17-го тура РПЛ по версии Whoscored
20:01 · Россия. Премьер-лига
Виталий Шитов: Надеюсь, у «Крыльев Советов» есть шансы занять призовое место
19:54 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Если бы Пиняева удалили, наверное, были бы правы»
19:49 · Россия. Премьер-лига
​В «Ахмате» высказались о премиальных за победу над «Спартаком»
19:36 · Россия. Премьер-лига
Радченко назвал лучшего тренера РПЛ в 2023 году
19:29 · Россия. Премьер-лига
Гранат не верит в изменения в российском футболе после возвращения системы «весна-осень»
19:23 · Россия. Премьер-лига
​Андрей Федун призвал лучше составлять календарь РПЛ
18:55 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Динамо» может побороться за чемпионство»
Все новости
Рекомендуем