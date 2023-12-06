​Мостовой не считает проблемой для «Зенита» возможное расставание с Клаудиньо

Бывший футболист российской сборной по футболу Александр Мостовой считает, что гипотетическое расставание с Клаудиньо не станет проблемой для чемпионов России. По мнению Мостового, «Зенит» без особых проблем подберет для него замену.

- Будет длинная зимняя пауза. Если Клаудиньо покинет «Зенит», то клуб скорее всего кого-то приобретет. Его уход не будет большой потерей для команды, - цитирует слова Мостового Betonmobile.com.

В субботу питерский клуб проведет свой последний матч в нынешнем году, команда сыграет с нижегородским «Пари НН» в восемнадцатом туре российского чемпионата.