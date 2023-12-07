Почему «Динамо», а не «Краснодар» – главный конкурент «Зенита»

Пока «Краснодар» и «Зенит» стали терять очки, к ним подобралось «Динамо», которое теперь полноценно участвует в чемпионской гонке. Кажется, именно москвичи могут стать главным соперником питерцев в этой гонке. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет этот выбор.

«Динамо» прогрессирует

«Бело-голубые» – это самая прогрессирующая команда последних месяцев. «Динамо» в Премьер-лиге не проигрывает с 23 сентября, когда в столичном дерби сильнее оказался «Спартак». Всего у «Динамо» пока два поражения (ещё одно случилось в первом туре от «Краснодара»). Тогда в сентябре-октябре у «бело-голубых» был кризис, когда команда не могла выиграть в пяти матчах подряд, уступив, правда, лишь однажды. В следующих пяти встречах «Динамо» лишь раз не сумело выиграть.

Главный тренер москвичей Марцел Личка был в поисках и явно нашёл то, что искал. «Динамо» сейчас выглядит выстроенной тренерской командой, где у каждого есть своё место и своя роль.

У «Динамо» есть опыт и коллектив

«Динамо» имеет сбалансированную команду. В ней есть такие молодые игроки, как Тюкавин, Бителло, Маричаль, Бессмертный. Но при этом хватает опытных исполнителей: Смолов, Бальбуэна, Лаксальт, Чавес. Добавим к этому, что у самого Марцела Лички есть очень важная строчка в резюме. Он выигрывал чемпионат Беларуси с брестским «Динамо», когда в стране был гегемон в виде БАТЭ.

В то же время в стане москвичей явно хорошая атмосфера. Решён вопрос с продлением контракта Константина Тюкавина, который теперь забивает в каждом матче. Видно, что в своей тарелке Фёдор Смолов, который помогает команде своим опытом, но при этом не требует к себе отношения как к главной звезде. В итоге в «Динамо» явно сложился коллектив, без которого добиться успеха невозможно.

В чём «Динамо» сильнее «Краснодара»?

«Быки» резво стартовали, и, кажется, что этот промежуточный успех стал давить на команду. Дисквалификация Джона Кордобы на ровном месте – тому явное доказательство. Колумбиец, главный нападающий команды, просто не сдержался и теперь отбывает дисквалификацию из нескольких матчей. В то время как «Динамо» прибавляет, «Краснодар», наоборот, начинает сдавать.

При этом у «быков» есть большая проблема, как и у других южных команд. Так как воздушное пространство на юге России закрыто, «Краснодар» на каждый гостевой матч ездит окольными путями, из-за чего приходится тратить больше времени, что отрицательно сказывается на физической подготовке.

Добавим к этому, что в «Краснодаре» многие смотрят на команду как на трамплин. Главного тренера Владимира Ивича сватали в «Спартак», Эдуарда Сперцяна – в ряд клубов первой величины, Кордобу, Батчи – в команды чуть слабее. Это будто отвлекает футболистов «быков». В «Динамо» же внешне всё выглядит, будто сейчас все в большей степени сосредоточены на успехах текущего коллектива.

Сможет ли «Динамо» опередить «Зенит»?

«Зенит» – самая сильная по подбору игроков команда, которая к тому же имеет лучшие ресурсы. Опередить питерцев в борьбе довольно сложно. Однако сам «Зенит» в этом сезоне немного буксует, чем конкуренты и могут воспользоваться. Если питерцы продолжат терять очки, то возможно всё.

«Динамо» выглядит той самой командой, которая может выпрыгнуть из засады и воспользоваться слабостью «Зенита». При этом в отличие от «Краснодара» «бело-голубые» пока в лучшем психологическом состоянии, что может быть им на руку.

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Роман Андреев