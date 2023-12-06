Джикия в «Локомотив»: Состоится переход или нет

Появились разговоры, что Георгий Джикия уже зимой может покинуть «Спартак» и перебраться в «Локомотив». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует эту информацию.

Почему Джикия может покинуть «Спартак»?

Ещё летом любые разговоры об уходе Георгия Джикии из «Спартака» выглядели смешными. Капитан команды, основной центральный защитник, ментальный лидер. Однако с тех пор ситуация изменилась. Джикия принял участие всего в шести матчах Премьер-лиги, 5 из которых начинал в стартовом составе. В этих встречах «красно-белые» трижды проиграли и пропустили 9 мячей. Также защитник принял участие в трёх кубковых поединках, в том числе в разгромном поражении от «Динамо» 0:3. Джикию из состава выбил Срджан Бабич, и именно серб сейчас занял и роль лидера команды на поле. Новичок командует партнёрами, и многие отмечают его сильные качества.

Помимо чисто игровых моментов, есть важный нюанс, связанный с контрактом. Летом у Джикии завершается соглашение со «Спартаком». Очевидно, что защитник хочет заключить контракт на выгодных финансовых условиях, учитывая, что это, скорее всего, будет последний большой договор в карьере 30-летнего футболиста. Однако «Спартак» вряд ли рвётся предложить Джикии большую зарплату. Дело даже не только в том, что он потерял место в составе. Просто в текущих реалиях российского футбола не очень понятно, зачем это делать. Еврокубков нет, возможности продать Джикию не будет, а просто для победы в чемпионате это выглядит роскошью. Не говоря уж о том, что нет понимания, насколько «Спартак» реально готов в ближайшие годы взять золотые медали.

Нужен ли Джикия «Локомотиву»?

Агент футболиста Вадим Шпинёв подтвердил возможный трансфер, но не стоит полностью доверять его словам. В конце концов это может быть просто игрой, чтобы надавить на «Спартак» в ходе переговорного процесса. «Красно-белые» ведь готовы продлить контракт с игроком, но на иных условиях. В этой ситуации гипотетический интерес «Локомотива» может подтолкнуть нынешний клуб к более активным действиям.

Нужен ли Джикия «железнодорожникам»? «Локомотиву» не мешало бы укрепить центр обороны, где сейчас чаще всего действует связка Фассон – Морозов. В следующем году должен оправиться от травмы Станислав Магкеев, но вопрос в том, в какой форме он будет после разрыва крестообразных связок. Пока что центр обороны «железнодорожников» выглядит уязвимым.

Тем не менее Джикия не кажется очевидным вариантом. Во-первых, большой вопрос, насколько «Локомотив» готов финансово вкладываться в зарплату защитника. В конце концов у «железнодорожников» у самих хватает игроков, чьи контракты завершаются и которые, возможно, надо будет пересматривать: Миранчук, Жемалетдинов, Дзюба, тот же Магкеев и ещё несколько. Во-вторых, «Локомотив», кажется, выстраивает команду как раз на перспективу, и 30-летний Джикия не слишком вписывается в эту концепцию.

Каковы шансы на переход?

Они не выглядят большими. Во-первых, помимо игровых и финансовых факторов, надо отметить и чисто деловой. Не так давно тот же Шпинёв говорил, что конкретика по продлению договоров его клиентов Миранчука и Жемалетдинова будет, если «Локомотив» 31 декабря покинет генеральный директор Владимир Леонченко. Между представителем игроков и функционером клуба существует конфликт. В этой ситуации возможный переход ещё одного клиента Шпинёва в стан «Локомотива» выглядит маловероятным. На этот счёт у нас есть эксклюзивный материал, в котором стало известно об опровержении трансфера игрока.

Во-вторых, нет понимания, зачем «Локомотиву» зимой покупать Джикию, которого летом можно забрать бесплатно. Едва ли в этом сезоне надо тратиться на трансфер игрока. Кроме того, есть сомнения, что сам Джикия спешит покинуть «Спартак». Защитник явно не входит в планы Гильермо Абаскаля, однако вопрос в том, насколько в планы клуба входит сам испанец. Если не зимой, то летом Абаскаль вполне может покинуть команду, а новый тренер может и обратиться к услугам Джикии. В общем, пока вся эта история выглядит не более чем слухом.

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Роман Андреев